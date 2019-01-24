Венесуэла – прагматики или идеалисты?

Российские истеричные политологи натерли свои языки, утверждая,, что проклятый Вашингтон совершил очередную цветную революцию. На сей раз в Венесуэле. Возможно, американские Макиавелли и приложили к попытке госпереворота свою костлявую капиталистическую руку, но нам от этого ни холодно, ни жарко. Тем более что, судя по всему, события только разворачиваются. И сегодня самый главный вопрос – что будет с российскими инвестиционными миллиардами, если переворот превратится в праведную революцию, то есть оппозиция победит.

На эти и другие вопросы «АН» отвечает ученый секретарь Института Латинской Америки РАН, кандидат исторических наук Дмитрий Розенталь.

- Дмитрий Михайлович, Россия в последние годы вложила более 25 млрд. долларов в экономику Венесуэлы. Какую позицию мы сегодня должны занять, кого поддержать, чтобы денежки не пропали?

- Не стоит раньше времени хоронить действующую власть во главе с президентом Мадурой. Несмотря на очень тяжелую ситуацию запас прочности у него есть. Очень много, если не все будет зависеть от позиции армии. Кого она поддержит в конце-концов. Пока было заявлено, что армия и полиция поддерживают правящую власть.

Но если вдруг победит оппозиция, то риски потери инвестиций резко возрастут. Далеко не все наши соглашения проходили через парламент, что возмущало оппозицию. Но с другой стороны – зачем Венесуэле ссориться с Россией. Наши нефтяники обладают технологиями увеличения уровня добычи нефти, которых нет у Венесуэлы. А уровень этот, несмотря на первое место в мире по запасам, катастрофически упал. Исходя из прагматических соображений «развода» быть не должно. Но все может произойти. Риски возрастают, но пока не означают пропажу наших вложений.

- Мы должны молча наблюдать?

- Мы должны поддерживать наведение конституционного порядка, да и просто порядка в стране. Не на стороне Мадуры или оппозиции, а на стороне венесуэльцев.

- Каким образом? Послать туда Ту-160?

- Это будет подчеркивание наших тесных политических связей с президентом Мадурой, которые были очень близкими. Для нас Венесуэла важный политический союзник на континенте, нельзя это отрицать, но…

Россия должна поддерживать отношения с любой властью в Венесуэле. Мы признаем любое правительство, пришедшее к власти законным путем.

- Если оно признает наши инвестиции!

- Конечно. Венесуэльская оппозиция уже заявила, что будет поддерживать отношения со всеми странами, с которыми поддерживало отношения правительство Мадуры и соблюдать все международный обязательства, в т.ч. и перед Россией. Так что я думаю, что подход будет прагматичным, хотя революционные события способствуют идеализму. Если прагматизм возьмет вверх, то все в наших отношениях будет почти по прежнему. Если победит идеализм… Посмотрим.

-Для латиноамериканцев что характерней?

- Среди них есть и те и другие. Мы живем в современном мире, в котором правит именно прагматизм. И пока слова и поступки оппозиции прагматичны. Если они победят, то, наверное, политическое сотрудничество между нашими странами будет менее теплым, закроются ворота военно-технического сотрудничества, надо быть реалистом. Но основные экономические контакты должны сохранится.

- Российские политологи по российским каналам уверено вещают, что вновь и опять это длинная рука вашингтонского обкома. Согласны?

- Конечно, нет. В первую очередь сыграли внутриполитические и экономические факторы. Экономика давно была больна. МВФ прогнозировал и так и получилось инфляцию в миллион процентов. Все это отражалась на жизни простых людей. Около трех миллионов венесуэльцев, которые не могли прокормить себя и семью, уехали из страны. Плюс политические факторы в виду противостояния исполнительной и крайне оппозиционной законодательной ветвей власти. И это все вылилось в сегодняшнюю невиданно массовую акцию протеста.

США своими экономическими санкциями поспособствовали раскачиванию лодки, но сказать, что американцы были драйвером протеста, на мой взгляд, нельзя.