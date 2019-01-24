Эксперт: Какие меры смогут поднять рост численности населения России

По данным Росстата население Российской Федерации стало резко убывать. На 1 января 2019 года численность жителей России составила 146,794 миллиона человек. Выходит, за прошлый год население сократилось на 87 тысяч человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Росстата.

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Руководитель рабочей группы по защите семьи Общественного Совета при Уполномоченном по правам ребенка Игорь Белобородов рассказал, как можно поднять численность населения. Об этом пишет НСН.

«Сокращение численности населения было и раньше, просто итоги прошлого года говорят нам о том, что уже даже миграция не компенсирует убыль населения. Убыль населения растет исходя из возрастной структуры, она такова, что число детей и потенциальных родителей все время сокращается. Следует ожидать усиления вот этого депопуляционного тренда. Это значит, что нужны новые, нестандартные и сверхэффективные решения», — отметил эксперт.