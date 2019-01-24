В подмосковном Щелково работу торгового центра приостановила трещина в полу

В городе Щелково Московской области из гипермаркета "Глобус" эвакуировали сотни людей из-за стометровой трещины в полу. Ширина образовавшегося на стыке бетонных плит проема — один сантиметр.

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Небольшую трещину обнаружили ночью, а к утру она "серьезно увеличилась", - передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Трещину обнаружили сотрудники службы безопасности при осмотре здания торгового центра.

После эвакуации людей работа гипермаркета была приостановлена. Ведется проверка.

Двухэтажное здание торгового центра площадью 12 тыс. кв. м находится по адресу: Пролетарский проезд, д. 18. Оно построено в 2006 году.

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