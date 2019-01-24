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В ситуацию с пожарами под Старокамышинском вмешался депутат

24 января 2019, 12:38 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

В ситуацию с пожарами под Старокамышинском вмешался депутат

В ситуацию с подземными пожарами у поселка Старокамышинский вмешался депутат Госдумы РФ Анатолий Литовченко. Он сообщил, что к нему обратились местные жители с жалобой на экологическую катастрофу, для ликвидации которой не предпринимается никаких мер.

Как сообщает агентство Полит74, источником подземных пожаров стали заброшенные шламоотстойники бывшей угольной компании. Шлам высох, пласты породы начали тлеть и гореть. Зафиксировано больше очагов возгорания, общая площадь горения составляет несколько квадратных километров, объем горящего грунта оценивается в более чем четыре тысячи кубометров.

Место экологической катастрофы открыто для всех желающих. Ходить по земле, под которой образовались провалы, опасно для жизни. При этом, от пожаров дымит часть берега озера Курочкино, выделяя опасный газ, распространяющийся на ближайшие населенные пункты.

Анатолий Литовченко направил запросы в региональные профильные министерства и местные управления Росприроднадзора и Роспотребнадзора, а также главе местной администрации с требованием принять немедленные меры по ликвидации пожаров.

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