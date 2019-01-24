Три «простые» причины превосходства армии России над американской назвали в сети

Обозначены три «простые» причины превосходства армии Российской Федерации над Вооруженными силами Соединенных Штатов. Соответствующая публикация появилась в отечественной блогосфере.

Автор канала «Крым Pro + мир» в «Яндекс. Дзен» пишет, что Россия обогнала США в области ядерного оружия. В настоящий момент армия РФ получает новые ракеты, в то время как в Штатах продолжают стоять на боевом дежурстве МБР Minuteman, средний возраст которых составляет тридцать лет.

В качестве еще одной причины военного превосходства РФ в процитированном материале назван высокий моральный дух российских солдат и офицеров. Также блогер полагает, что отечественное обычное вооружение более качественное, чем американское. В пример в публикации приводятся истребитель пятого поколения Су-57 и танк Т-90.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что бывший израильский разведчик Яков Кедми озвучил условие уничтожения Россией эсминца США Donald Cook в Черном море.