Самые популярные продукты у россиян в декабре-январе перечислили RT в пресс-службе оператора фискальных данных "Платформа ОФД". Лидером данного списка, как ни странно, стали мандарины.

В декабре наиболее востребованными были также мясо курицы, алкоголь, сыр, яблоки, колбасы. В январе это бананы, мясо птицы, сахар, хлеб и мясные полуфабрикаты, пишет издание.

В декабре минувшего года в сегменте продуктовых магазинов средний чек россиянина составил 350 рублей (и 320 рублей в январе). В супермаркетах - 1240 рублей (и 1030 рублей в январе).