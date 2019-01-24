Синоптики прогнозируют сильный снегопад в Москве в ближайшие выходные

Синоптики прогнозируют сильный снегопад в Москве и столичном регионе в ближайшие выходные, субботу и воскресенье, 26 и 27 января. На сайте Метеоновости опубликовано предупреждение о том, что на Москву надвигается сильнейший за зиму снегопад.

По прогнозу синоптиков, морозы в Москве и области отступят, придет потепление. "В субботу малооблачный морозный антициклон отступит на восток, под натиском облачных циклонов с запада и юга. Начнет сыпать снег, местами сильный, усилится ветер в порывах до 15м/с, поднимется метель", - говорится в сообщении синоптиков.

Снег будет сыпать все воскресенье. Специалисты по погоде рассчитали, что к утру понедельника, 28 января, на Москву выпадет 14-17 мм осадков. На дорогах местами возможны снежные заносы.