Венесуэльской нефти не отдадим ни пяди

Россия имеет законное право защищать свои инвестиции, вложенные в различные отрасли промышленности Венесуэлы. Такое мнение в беседе с «Аргументами недели» высказал российский военно-дипломатический источник.

По его словам, «официально, конечно, мы занимаем позицию невмешательства во внутренние дела других стран, но мы слишком много вложили вначале в Чавеса, а затем и в Мадуро, чтобы беспристрастно наблюдать за ситуацией».

Отвечая на вопрос «АН» об общем объеме инвестиций в Венесуэлу, собеседник оценил их в 25 млрд. долларов. «Только в нефтегазовый сектор вложено порядка 18 млрд. долларов. В декабре были подписаны соглашения еще на 5 млрд. и 1 млрд. в золотодобывающую промышленность. А также Каракас закупил у нас 600 тыс. тонн зерна», - подчеркивает источник.