Победила лёд и пламя! Как выжить за час в ледяной проруби?

Прописную истину о том, что человек может пробыть в ледяной воде не более 8 минут опровергла мастер спорта по зимним видам плаванья Осман Делибаш, которая просидела в зимней купели ровно час при температуре +2 градуса.



Тем самым она побила рекорд своей наставницы, председателя клуба закаливания и зимнего плавания «Моржи столицы» Натальи Серовой, которая тоже продержалась в зимней проруби час, но при температуре +6 градусов.



Осман считает, что час - это минимальные предел, доступный человеческому организму для выживания в холодной воде. Она, как лейтенант ВОСВОДа, заинтересованно изучает людские возможности для применения знаний и опыта на практике. Благодаря своему эксперименту Осман уже попала в Книгу рекордов России. Она занимается моржеванием уже 13 лет. И кроме этого, оказывается, девушка умеет ходить по раскалённым углям, по образованию - артист драматического театра и певица.



Вот так в одном лице спасатель, спортсмен, артист и певец соединили все возможные стихии. По словам Осман, ледяная вода минусует депрессию, болезни и лишние килограммы. Но заниматься моржеванием нужно с правильной подготовкой, утеплять голову, через которую уходит 70% тепла.



