В Самаре больше суток нет отопления в 338 многоквартирных домах

В Самаре больше суток нет отопления и горячей воды в 338 многоквартирных домах, в которых проживает 62 тысячи человек. Ночью столбики термометров в Самаре опускались до минус 25 градусов.

В двух районах Самары накануне был введен режим ЧС из-за прорыва магистрального теплопровода. Без теплоснабжения из-за аварии остались 15 детских садов, 17 школ и четыре поликлиники, передает ТАСС. Первый раз трубу диаметром один метр с горячей водой прорвало днем во вторник, 22 января. Без отопления и горячей воды остались около 500 домов в Кировском, Промышленном и Октябрьском районах.

После ремонта в среду, 23 января, трубу прорвало еще раз в Кировском районе. На месте происшествия работают аварийные бригады. Устранить повреждения в теплосетевой компании и подать в дома тепло пообещали сегодня.

В Главном управлении МЧС России по Самарской области развернут оперативный штаб по контролю за сложившейся ситуацией.