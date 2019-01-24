В квартире задержанного мэра Нефтеюганска проходят обыски

В Тюменской области сегодня силовики проводят обыски в квартире мэра Нефтеюганска Сергея Дегтярева. Дегтярев был задержан сотрудниками ФСБ по подозрению в превышении полномочий, а также получению взятки.

Оперативные мероприятия уже проводились в рабочем кабинете мэра Нефтеюганска, - сообщает «URA.RU» со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.

В следственном управлении Следственного комитета РФ по ХМАО сообщили, что сотрудники ведомства не принимают участия в следственных мероприятиях.

По данным сообщества "Голос Нефтеюганска" в соцсети "ВКонтакте", следственные действия в отношении Дегтярева могут проводиться из-за земельного участка, проданного ниже рыночной стоимости под строительство гипермаркета.

Пресс-служба главы Нефтеюганска Сергея Дегтярева пока не комментирует появившиеся в СМИ и соцсетях сообщения о задержании градоначальника.