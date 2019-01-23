Половник из Америки объездил весь мир

Она называет его Самсон. Самсон готовит еду, путешествует, читает книги и даже чинит машины. Самсон — кухонный половник. Вместе со своей хозяйкой Маргарет он путешествует по всему свету.

Бирюзовый кухонный половник из Пенсильвании вместе со своей хозяйкой Маргарет ведёт очень насыщенную жизнь. У столового прибора даже есть собственный аккаунт в Instagram, где более 88 тысяч подписчиков. Личный аккаунт Самсона в социальной сети женщина создала в 2016 году. По её словам, тогда она и подумать не могла о такой популярности.

Теперь на странице бирюзового половника более двух сотен фотографий. На снимках он предстаёт в самых различных амплуа. Сама Маргарет отмечает, что уже давно воспринимает Самсона не как кухонную утварь, а как домашнее животное. У женщины уже вошло в привычку везде брать его с собой на случай интересных кадров.