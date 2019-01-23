Голодные обмороки у кемеровских детей оказались фейком?

Общероссийский народный фронт проверил информацию о случаях голодных обмороков детей в школах Кемеровской области, эти факты не нашли подтверждения. Об этом в среду сообщает РИА Новости.

Проверка была проведена в составе спецкомиссии, которая опросила родителей школьников и учителей, проверила наличие и качество продуктов в образовательных учреждениях, в том числе и сельских.

Согласно полученным данным, в школе едят 85-90% учащихся. Те, кто отказывается от этой еды, приносят продукты из дома. Никто не подтвердил фактов обмороков детей, от родителей жалоб не было.

Один из членов комиссии подчеркнул, что уполномоченный по правам ребенка в Кузбассе отказался предоставлять данные о школах, где зафиксированы случаи обмороков, сославшись на конфиденциальность.