Счастье есть, его не может не быть?

В современном мире, как и много столетий назад, человек стремится к счастью. Однако, с годами критерии счастья претерпевают неизбежные изменения. К чему же людям следует стремиться теперь?

Каковы нормы "всеобщего счастья", так усиленно пропагандируемые прессой? Глянец пестрит успешными белозубыми улыбками, молодежная субкультура призывает быть все время на драйве, всем нужна активность в режиме нон-стоп.

В прошлом веке модным считался сплин. Это состояние являлось самой подходящей нормой поведения. А в наши дни? Перефразируя цитату из известного российского кинофильма, хочется спросить: "В чем счастье, брат?".