В Казани на помойке оказались портреты из «Бессмертного полка»

Два портрета, используемые на акции «Бессмертный полк», нашёл на помойки житель Казани. Мужчине не удалось обнаружить хозяев, потому он забрал плакаты к себе домой.

Мужчина рассказал, что на обоих плакатах был приклеен двусторонний скотч. Из этого казанец сделал выводы, что портреты использовали на акции, а затем выбросили на помойку, передаёт Lenta.Ru.

Местный житель счел кощунством подобное отношение к памяти о защитниках Родины, потому он забрал оба плаката к себе домой. Мужчина отметил, что раньше видел в новостях материалы о выброшенных фотографиях ветеранов, но всегда считал, что это всего лишь провокация с Запада.