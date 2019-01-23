Грабитель похитил бокс с собранными средствами для бездомных животных

Днем 21 января в здании анти-кафе, располагающегося на проспекте Генерала Острякова в Севастополе, произошла кража – некий молодой человек похитил бокс с собранными средствами на поддержку бездомных животных, пишут «Аргументы недели-Крым».

Об этом в социальных сетях сообщили волонтеры «Фонда помощи бездомным животным».

Они отметили, что пока не обращались в полицию, поскольку рассчитывают найти воришку своими силами. А помочь им в этом должна камера видеонаблюдения, которая зафиксировала момент кражи. Сами волонтеры шокированы сложившейся ситуацией, они не понимают, как так произошло, что пожертвования стали предметом воровства.

«Куда катится этот мир: люди наживаются на тех, кто не может сам о себе позаботиться и нуждается в помощи», — заявляют волонтеры.

В комментариях многие пользователи соцсети посоветовали все же обратиться в полицию с имеющейся на руках видеозаписью.