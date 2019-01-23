Глава МВД РФ Владимир Колокольцев совершил рабочую поездку в Кабардино-Балкарию

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев совершил рабочую поездку в Кабардино-Балкарскую Республику, где провел оперативное совещание с руководством республиканского Министерства.

Глава МВД России выявил главные направления деятельности полиции региона на ближайшее время, а также отметил, что нужно усилить меры по противодействию экономической преступности и экстремизму.

Также Министр посетил Отдел МВД России по Черекскому району, где лично ознакомился с условиями несения службы дежурной сменой, сотрудниками подразделений уголовного розыска, по борьбе с экономическими преступлениями и по миграционным вопросам. Об этом сказано на сайте Министерства Внутренних Дел Российской Федерации.