Россиянин сознался в причастности к 11 сентября

Россиянин, задержанный за попытку захватить пассажирский самолёт, запугивал экипаж рассказами о своей причастности к терактам 11 сентября в Америке. Об этом сообщила одна из бортпроводниц.

Стюардесса, летевшая рейсом Сургут - Москва, заявила, что Павел Шаповалов рассказывал о своём участии в теракте 11 сентября. Выдержку из показаний бортпроводницы огласил судья Ринат Ахметов, передаёт Lenta.Ru.

В ходе заседания суда было решено заключить Шаповаловапод стражу на срок, равный двум месяцам. Также 41-летнему мужчине назначили прохождение психолого-психиатрической экспертизы.

Напомним, ранее стало известно, что самолёт, следующий рейсом Сургут — Москва совершил посадку в Ханты-Мансийске из-за требований пассажира лететь в Афганистан.