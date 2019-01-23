Женщина решила выйти замуж за пуховое одеяло

В Великобритании женщина решила узаконить свои самые длительные отношения и собралась замуж. 49-летняя британка решилась сочетаться браком со своим пуховым одеялом.

Женщина по имени Паскаль утверждает, что это самые прочные и долгие отношения за всю её жизнь. В феврале она решила устроить настоящую свадебную вечеринку, на которую пригласила родных и близких. Гостям велено соблюдать дресс-код: все приглашённые должны явиться на торжество в пижамах или халатах, сообщает Мир24.

«Мое пуховое одеяло – самые длительные, крепкие и надежные отношения, которые у меня когда-либо были», - заявляет женщина.