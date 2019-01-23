Эксперт: Удивляться росту цен на алкоголь не стоит

Крупнейшие импортеры алкогольной продукции в России с начала 2019 года повысили цены, как сообщает издание «Коммерсантъ».

Так, по мнению главы Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадима Дробиза, удивляться росту цен на алкоголь не стоит, ведь каждый год дорожают абсолютно все продукты. Об этом пишет НСН.

«Даже если государство объявляет, что у нас официальная инфляция 4%, потребительская инфляция гораздо выше – явно 10-15%, а то и больше. Это те деньги, на которые дорожают продукты питания и всё, что сними связано. То, чем непосредственно пользуется человек. Алкоголь каждый год дорожает на 5-10%. Это естественно. К примеру, если в 2000 году бутылка легальной водки стоила 30 рублей, в 2014-ом её цена составила 220 рублей. Вот вам и подорожание алкоголя в 7 раз за 14 лет», - отметил эксперт.