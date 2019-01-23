Роналду обвинили в эгоизме за радостное фото в самолёте

Волна негатива и критики обрушилась на Криштиану Роналду после того, как футболист опубликовал в Instagram фото, на котором с довольной улыбкой сидит на борту самолёта.

Пользователи соцсети выразили своё негодование в связи с тем, что фотография была опубликована в тот день, когда пропал самолёт с игроком клуба «Кардифф Сити» Эмилиано Сала. Критики назвали Роналдо бесчувственным эгоистом и подметили, что он выбрал не самый лучший день для публикации подобного рода снимков.

При этом не все посчитали необходимым обвинять Криштиану в неуважении. Поклонники заступились за любимого спортсмена.

«Окей, если кто-то погиб в автокатастрофе, то тогда что, он не должен постить фотографии из своей машины?» - поинтересовался один из пользователей.

Как ранее сообщалось в Аргументах недели, самолёт с Эмилиано Сала пропал с радаров во время перелёта над Ла-Маншем.