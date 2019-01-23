Эксперты назвали причины январского роста цен на продукты

Сегодня, 23 января, прошло заседание «Сигарного клуба», на котором эксперты и журналисты медиахолдинга «Гранада Пресс» выясняли причины январского скачка цен на продукты. Вадим Воробей, координатор мониторинговой группы «Честная цена», депутат Законодательного собрания Челябинской области подчеркнул, что за последние десять лет цены выросли так сильно только в этом году.

Все без исключения эксперты отметили, что объективных причин для роста цен нет. По словам депутата, торговые сети приводят в качестве оправдания рост ставки НДС с 18 до 20 процентов, а также постоянные рост тарифов на энергоносители. «На самом деле основная причина кроется в том, что современные рыночные механизмы у нас в России не работают, - говорит Андрей Минченко, председатель комитета Южно-Уральской торгово-промышленной палаты. – Крупные торговые сети диктуют цены, поэтому они держаться на достаточно высоком уровне».

Вадим Воробей отметил, что если в других странах наценка на основные продукты в супермаркетах составляет от 1 до 3 процентов, то у нас эти цифры доходят до 15 процентов, а на некоторые позиции до двухсот.