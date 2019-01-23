Жительницы Кущевки годами терпели страх и унижение. Цапки за это не ответили

После прогремевшего на всю Россию убийства двенадцати человек в доме фермера Аметова, совершенного бандой Цапков, стали известны дикие подробности жизни целого района — Кущевского. Местные жители, поверившие в то, что с задержанием бандитов криминал повержен, стали забрасывать правоохранительные органы заявлениями о преступлениях, в которых они обвиняли Цапков.

Значительную часть — более двухсот — составляли обращения школьниц и студенток о надругательствах. Расследования данных случаев ни к чему не привели. Упоминания о сотнях изнасилований в станице Кущевской в 1998—2010 годах постепенно пропали из официальных отчетов правоохранителей.