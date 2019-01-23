Алкоголь в самолётах могут запретить

Сенатор и генерал ФСБ Владимир Джабаров уверен, что необходимо запретить продажу алкоголя на борту самолёта. Он собирается поднять данный вопрос на обсуждение в Совете Федераций.

Джабаров уверен, что такие меры смогут заметно обезопасить авиаперелёты. Сенатор считает, что продажу алкоголя на борту нужно запретить вне зависимости от того, в каком классе находится пассажир.

"Сейчас в бизнес-классе вообще не ограничено предоставление спиртных напитков пассажирам, в эконом-классе гражданин также может воспользоваться услугами авиакомпании", - отметил он.

Также Джабаров подчеркнул, что угрозой безопасности во время рейса, как правило, становятся именно нетрезвые люди. "Пьяный человек становится неадекватным, он несет угрозу и экипажу воздушного судна, и пассажирам", - передаёт РИА Новости его слова. В пример сенатор привёл происшествие на рейсе Сургут — Москва.