Депутат: недопустимо «сдирать с граждан три шкуры» за электричество

Один из депутатов заявил, что повышение цен на электроэнергию серьёзно скажется на благосостоянии граждан. Он отметил, что уже сегодня россияне отдают за оплату электричества серьёзные суммы, а лимиты только усугубят ситуацию.

Зампред фракции ЛДПР, глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов выступил против инициативы о дифференциации цен на электроэнергию, передаёт РИА Новости. Нилов считает, что закон должен быть принят на благо жителей страны, а не во вред. С его слов, разумнее было бы ввести социальные нормы бесплатного потребления электроэнергии и тем самым не на словах, а на деле поддержать граждан России. Также политик призвал «не оборачивать новые инициативы в красивую обложку».

«Чтобы богатые платили больше, надо вводить налог на роскошь, надо вводить прогрессивную шкалу налогообложения, тогда ситуация будет меняться», - уверен он.