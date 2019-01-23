Ключевые вопросы – в повестке

Комитет ЗСК по вопросам имущественных и земельных отношений подвел предварительные итоги работы за минувший год.

Его возглавляет заместитель председателя Законодательного Собрания края Сергей Усенко. Заместитель председателя комитета – Владимир Зюзин, секретарь комитета – Денис Хмелевской, члены комитета – Жанна Беловол и Мурат Напсо. В 2018 году комитетом проведено 21 заседание, где было рассмотрено 95 вопросов по профилю деятельности. В процессе их подготовки состоялось 83 совещания, «круглых стола», семинара, 132 заседания рабочих групп, в том числе: 54 – по разработке нормативных правовых актов и 78 – по рассмотрению запросов и обращений федеральных и краевых органов власти, граждан и организаций. Комитет рассмотрел 63 проекта федеральных законов, поступивших из Государственной Думы, и 8 законодательных инициатив субъектов РФ. За указанный период комитетом подготовлены и внесены на рассмотрение Законодательного Собрания 53 проекта правовых актов, в том числе 23 законопроекта и 30 проектов постановлений ЗСК. В их числе: краевые законы «О внесении изменений в Закон Краснодарского края «Об управлении государственной собственностью Краснодарского края»; «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Краснодарского края»; «О внесении изменений в Закон Краснодарского края «Об основах регулирования земельных отношений в Краснодарском крае» и другие. В прошлом году в целях разъяснения законодательства, связанного с проведением кадастровой оценки объектов капстроительства в Краснодарском крае, комитетом совместно с молодыми депутатами проведено шесть зональных совещаний, из них пять выездных, охвативших все 44 муниципальных образования края. Актуальность темы вызвана завершением очередного этапа государственной кадастровой оценки объектов недвижимости, принадлежащих физическим и юридическим лицам, и предстоящим в скором времени опубликованием её предварительных результатов. - Законодательное Собрание обратило внимание на этот процесс, так как поступает много обращений по вопросам кадастровой оценки. Мы приняли решение не упускать этот момент, не дожидаться, пока новая переоценка у нас будет принята и вступит в силу. Легче решать спорные вопросы на этапе, когда эта оценка определяется, и оперативно включиться в работу. Поэтому вместе с сотрудниками БТИ и департамента имущественных отношений мы провели ряд выездных зональных совещаний на территории края. Планируем продолжить подобные выезды и в дальнейшем, – отметил председатель комитета Сергей Усенко. В ушедшем году комитетом также проведен цикл мероприятий по мониторингу исполнения Указа Президента от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Первое заседание прошло в Успенском районе, затем в Каневском и Северском районах. Работа велась совместно с профильными органами исполнительной власти края, Советом молодых депутатов Кубани, органами местного самоуправления и активом муниципалитетов. Мероприятия проводились в формате выездного совместного заседания четырех комитетов ЗСК, каждый из которых курировал вопросы по профилю своей деятельности. Одним из ключевых вопросов, внесенных в повестку дня выездных заседаний, стала передача учреждений здравоохранения с муниципального уровня на уровень субъекта. - И здесь мы столкнулись с тем, что отдельные объекты, расположенные на земельных участках, используемых учреждениями здравоохранения, остаются до сих пор не оформленными. По результатам консультаций и переговоров с минздравом и департаментом имущественных отношений края мы определились, какова будет судьба этих объектов имущества. В любом случае в первом квартале 2019 года одним из контрольных вопросов, которые планируем рассмотреть на планерном совещании в ЗСК, будет передача учреждений здравоохранения и их имущественных комплексов в краевую собственность. То есть этот вопрос мы продолжим курировать и будем добиваться выполнения решения этой задачи, – подчеркнул вице-спикер Сергей Усенко. В ноябре прошлого года по поручению председателя ЗСК Юрия Бурлачко в Отрадненском районе состоялось выездное совместное заседание комитетов ЗСК по вопросам имущественных и земельных отношений и по вопросам использования природных ресурсов, экологической безопасности, санаторно-курортного комплекса и туризма, темой которого стало использование имущественного комплекса ГАУ СО КК «Отрадненский социально-оздоровительный центр». Создание и развитие таких центров – прямое поручение Президента РФ. Сегодня в крае 15 реабилитационных учреждений для людей с ограниченными возможностями здоровья. Но этого явно недостаточно, так как регион занимает третье место в стране по количеству инвалидов. По данным минтруда, на Кубани насчитывается порядка 450 тыс. людей этой категории. Отрадненский социально-оздоровительный центр откроется в 2019 году. Здесь будут оказывать социальные услуги, проводить мероприятия по укреплению здоровья, повышению физической активности, нормализации психологического статуса граждан пожилого возраста, инвалидов, признанных нуждающимися в социальном обслуживании. Вопрос о промежуточных итогах работы реабилитационного центра, изучение коммерческого использования его возможностей включен в план контрольной деятельности ЗСК на текущий год. В отчетном периоде депутаты комитета подготовили проект федерального закона "О внесении изменения в статью 4 Федерального закона "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации" в части дополнительного регулирования вопроса об изменении одного вида разрешенного использования земельных участков, расположенных на землях, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, на другой вид такого использования. Помимо законотворческой деятельности депутаты еженедельно работали в своих избирательных округах. В адрес комитета за отчетный период поступило 2332 документа, из них 116 писем от граждан, 65 от предприятий и организаций. По всем обращениям даны ответы и разъяснения.