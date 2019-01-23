Секрет новогоднего чуда – верить в себя

Каждый Новый год мы ждем чуда. Может, не совсем фантастического волшебства, но все же такого, что заставило бы затаить дыхание… Мы хотим поделиться историей о том, что просто ждать чудес – недостаточно. Нужно в них искренне верить, верить в себя, верить даже тогда, когда никто не верит.

Елизавета из Тольятти написала в Сети историю из жизни о настоящем новогоднем чуде, ставшем явью: «Я работаю в крупном онкологическом центре, и к нам часто привозят пациентов в тяжелом состоянии или вовсе безнадежных. И каждый такой случай, каждый человек - это отдельная история, которая не оставляет нас равнодушными.

Конечно, мы не можем спасти всех, хоть и очень стараемся. Но накануне прошлого нового года произошло совсем уж невероятное. Привезли к нам древнюю бабушку. Рак, четвёртая стадия. Приехала она по "скорой" одна, без родственников. Врач ее осмотрел и стал готовить к переводу в хоспис, попытался деликатно сообщить, что ей осталось жить не более месяца. Я присутствовала при разговоре. И была несколько шокирована, когда слабая немощная бабуля набросилась на доктора чуть ли не с кулаками и криками: "Ты что, окаянный, городишь?!" Выяснилось, что бабушке 85 лет, и она одна растит троих маленьких детей. Ее сын и невестка погибли в аварии много лет назад, а внучка, бросив отпрысков на бабушку, "укатила" жить в Америку. На тот момент дети были оставлены под присмотр соседке. В общем, бабуля сообщила, что умирать она категорически отказывается, ей нельзя, ну вот прямо никак. И мы просто обязаны ей помочь.

Мы только руками развели. Чем тут поможешь? Но она крепко держала позиции. От хосписа отказалась, по утрам делала зарядку, устроила в отделении нечто вроде "клуба по интересам", через пару дней знала уже всех пациентов... И, похоже, и впрямь не собиралась умирать. В итоге, на новогоднем корпоративе было принято решение все-таки прооперировать "безнадежную" бабулю, назначить "химию"... И что бы вы думали? Уже через неделю после операции она носилась по этажам, что-то напевая, ухаживала за лежачими больными, читала им книги вслух. А через месяц мы провожали ее домой всем отделением. И не смогли сдержать слез, когда в палату вбежали ее правнуки, бросились к ней с объятьями и поцелуями, прижимались, спрашивали, почему ее так долго не было, и рассказали, что все вместе писали письмо и просили Дедушку Мороза об одном - вернуть им любимую бабулю. А бабуля встала, подхватила свои сумки, обняла каждого из нас и на прощанье сказала, что абсолютно все в наших руках. И мы ни в коем случае не имеем права сдаваться. Каким безвыходным не казалось бы нам собственное положение. И это был самый чудесный новогодний подарок за всю мою жизнь!»