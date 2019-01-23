Адвокат Рыбки отрицает участие Белоруссии в ее освобождении

Адвокат Анастасии Вашукевич (Насти Рыбки) Дмитрий Зацаринский заявил, что ему неизвестно о помощи белорусских дипломатов в освобождении ее из-под стражи под обязательство явки в суд. Лукашенко лично давал поручение освободить Рыбку

На вопрос о том, планирует ли его подзащитная возвращаться на родину, Зацаринский ответил, что Вашукевич не имеет сейчас "долгосрочных планов" и билеты в Минск не покупала, передает Lenta.ru.

Он пояснил, что освобожденная из-под стражи во вторник девушка только закупила зимние вещи, которых у нее не было. Сейчас она "отдыхает". По его словам, Вашукевич намерена посетить кинотеатр.

Напомним, как ранее сообщали "Аргументы Недели", пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт накануне сделала заявление, что Александр Лукашенко лично дал поручение освободить Рыбку.