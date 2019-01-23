Эксперт: Зимой короткие поездки лучше сократить до минимума
23 января 2019, 15:31 [ «Аргументы Недели» ]
Как известно, в зимнее время автомобилисты сталкиваются с множеством проблем. Эксперт Евгений Гришкевич рассказал, как не попасть в неприятную ситуацию.
«Перед наступлением зимних холодов рекомендуется проверить на сервисе состояние аккумулятора, генератора и стартера. Также стоит сократить до минимума короткие поездки в зимнее время, так как из-за большого количества включенных электроприборов двигатель почти не заряжает аккумулятор» – посоветовал специалист. Об этом пишет ПолитЭксперт.
Также в Московской области готовятся к ежегодной проверке самоходных машин и внедорожной техники «Снегоход – 2019». Об этом сообщает сайт Подмосковье сегодня с ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.