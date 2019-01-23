Противогололедные реагенты признали безвредными

Противогололедные реагенты никак не влияют на здоровье граждан и не имеют отношения к обострению хронических заболеваний. Об этом сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

"Когда говорят о том, что реагенты якобы приводят к обострению хронических заболеваний - статистика этого не показывает", - сказала Попова на заседании внутрифракционной группы "Единая Россия" в Госдуме.

По ее словам, информации о том, что в этом году в Москве и области используют какие-либо другие вещества, кроме тех, на которые есть необходимые, неоднократно проверенные документы, нет, передает РИА Новости.