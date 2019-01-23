Ещё раз уйти, чтобы вернуться, ещё раз закончить, чтоб начать

Отставка руководителя волгоградского управления Следственного Комитета России Михаила Музраева, случившаяся ещё в конце декабря прошлого года, нашла своё официальное оглашение в крещенский сочельник, когда был представлен новыйруководитель регионального управления СКР.

И хотя об уходе «эпохи Музраева» в декабре было известно уже наверняка, сомнения ещё витали. Не только потому, что сам Михаил Кандуевич их не опровергал и не подтверждал. А ещё и потому, что аналогичная ситуация подвисала несколько лет назад. Тогда слухи поторопились списать генерала «по состоянию здоровья». Но он, вопреки всем, снова встал в строй.

Сменивший Музраева генерал-майор юстиции Василий Семенов прибыл в Волгоград с аналогичного поста в Астрахани, где работал с 2015 года. До этого карьерными ступенями лестницы для него были главное следственное управление по Северо-Кавказскому федеральному округу и управление по Республике Адыгея. На представлении в актовом зале волгоградского УСКР генерал-майор признался, что чувствует высокую степень ответственности за непростой, большой по географии и населению регион.

Известно, что генерал-лейтенант юстиции Михаил Музраев, возглавлявший региональный следком с момента его создания, свою профессиональную деятельность продолжит на государственной службе в органах Следственного комитета России. Он назначен советником руководителя СКР РФ Александра Бастрыкина. Впрочем, сам генерал-лейтенант снова, как и в случае с декабрьской отставкой, в ответе на вопрос о новом назначении лишь поблагодарил за поздравления. И сказал, что пока с приказом не ознакомлен. Поэтому все вопросы лучше задавать непосредственно в Следственный комитет. Субординация высшего уровня.