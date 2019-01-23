На покой с наградой

Митрополиту Герману вручили волгоградскую медаль «Мир. Дружба. Согласие». На награждении присутствовал и новый митрополит Волгоградский и Камышинский епископ Феодор.

Историческое, безусловно, событие, ознаменовавшее уход одной и приход другой вехи в Волгоградской области, случилось ещё 28 декабря прошлого года, когда Священный Синод принял решение о смене в нашем регионе митрополита. Герман, которому исполнился 81 год и который ещё несколько лет назад подавал прошение об уходе, отправлен на покой.

Накануне праздника Крещения губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров вручил митрополиту Герману медаль «Мир. Дружба. Согласие». В отличие от других памятных знаков, которые администрация области напечатала в последнее время, эту награду ещё в 2013-м году учредил губернатор Боженов. К медали, согласно положению, представляются не только жители Волгоградской области, но и всей России, и даже иностранные граждане и лица, не имеющие гражданства. Главное условие для получения - претенденты должны внести свой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между народами, проживающими на территории Волгоградской области. Митрополит Герман награжден «за многолетний труд по развитию и укреплению межконфессионального согласия в Волгоградской области». Он возглавлял Волгоградскую и Камышинскую епархию в непростые 90-е, с 1991 года, и ещё почти два десятка после. За это время в регионе открыты более двухсот новых приходов.

Конечно, определение «весомости» той или иной награды – дело субъективное и весьма условное. Но напомним, что митрополит Герман – Почетный гражданин Волгограда с 2010 года со всеми вытекающими льготами. Он так же награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» IV степени, Почета, Дружбы народов, медалью «За заслуги перед Волгоградской областью».

Начало новой традиции – вручение награды «Мир. Дружба. Согласие», было положено 4 ноября 2013 года. Среди самых известных обладателей медали - публицист Александр Проханов, удачно заехавший в Волгоград на заседание экспертов Изборгского клуба. Ему Боженов и вручил свидетельство о награде № 1.