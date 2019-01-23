«Диамант», емелина щука и сапоги для жены

Уже больше недели закрыты офисы кредитно-потребительского кооператива «Диамат», просуществовавшего в Волгограде более 15 лет.

На дверях КПК «Диамант» висит объявление о приостановке деятельности по предписанию ЦБ РФ, из него так же известно, что кооператив должен начать работу после устранения нарушений. Но когда это случится, не могут сказать ни в руководстве самого кооператива, ни в ЦБ. Получить свои вклады пайщики так же пока не могут.

Известно, что имущественная ответственность КПК обеспечивается созданным СРО компенсационным фондом, до 5% средств которого может быть использовано для компенсационных выплат пайщикам кооператива. Государство, в отличие от банковских вкладов, не несёт ответственности по обязательствам КПК и государственная система страхования вкладов в банках на сбережения членов кредитного кооператива не распространяется. У пайщиков лишь есть право, в крайнем случае, требовать свои вклады через суд. В «Диаманте» более тысячи пайщиков. В последнее время кооператив обещал 16-18% годовых. Это довольно большой процент, и заработать такую доходность по привлеченным вкладам для финансового учреждения крайне трудно.

Кстати, первый заместитель председателя Центрального банка России Сергей Швецов недавно призвал отказаться от русских сказок, чтобы не «обучать детей халяве»:

«Даже в условиях определенной финансовой грамотности люди все равно будут делать неправильные вещи. Мы детям рассказываем про золотую рыбку, про щуку. Вот смотрите: старший брат работает - он дурак, средний брат работает - дурак, младший сидит на печи, дальше он ловит щуку - у него все хорошо. Это с детства переходит с возрастом в плоскость отношений с финансовым рынком. Поэтому надо сказки менять, понимаете. Мы должны отказаться от этого бэкграунда — обучать детей халяве. Это очень важно».

Для того чтобы формировать финансовую культуру граждан, Швецов предложил менять сюжет сказок. Только где большинству граждан зарабатывать деньги, которых хватило бы на достойную жизнь, он не сказал. Именно поэтому наши люди, чтобы купить жене сапоги, по прежнему следуют советам Лёни Голубкова.