Воздух - рыбе!

В экологической акции «Дадим рыбе воздуха», которая прошла в Кумылженском районе Волгоградской области, кроме кумылженцев участвовали подростки из Михайловки и мальчишки из кадетского казачьего корпуса.

Чтобы рыба не задохнулась во время зимнего льдастояния, неравнодушные жители станицы Кумылженской организовались на водоемах, где пилили майны – отверстия во льду, косили камыши, связывая их в снопы, которые затем пучками вставляли в лунки. А ещё с помощью мотопомпы нагнетали воздух под лед.

- Все озера, к сожалению, не вскроешь, но пытаться нужно! – рассказал один из инициаторов Алексей Сеимов. – Только за один день мы сделали более 20 майн и пробурили около 1000 лунок. Кто-то скажет, да, это все бесполезно, ерундой занимаетесь! Да, нет, не ерундой. Главное, чтобы дети знали, видели и смогли сами потом передать своим детям, как и что нужно правильно делать. А «диванные» критики пусть лежат на своем диване и вяжут мормышки! Радостно то, что работали все, не смотря ни на возраст, ни на ранг. Приятно, что на наш призыв откликнулись работники администрации, работники Кумылженских электросетей, работники Подтёлковского лесничества, Нижнехоперский парк, ребята из города Михайловки и Волгограда, а так же простые рыбаки. Можно сказать, что экологическая акция получилась у нас межрайонной! Всем спасибо за проделанную работу, надеемся, что уже весной эти озера порадуют нас хорошим клёвом!