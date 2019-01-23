В России могут ввести стандарты бесплатного питания в школах

Глава Национального родительского комитета Ирина Волынец после появившейся в СМИ информации о голодных обмороках школьников на Кузбассе, предложила ввести стандарты бесплатного питания в школах.

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Со своей идеей Ирина Волынец обратилась к министру просвещения Ольге Васильевой и министру труда и социальной политики Максиму Топилину.

На данный момент порядок предоставления бесплатного школьного питания российские субъекты определяют самостоятельно. По словам главы Национального родительского комитета, полноценное качественное питание является необходимостью для каждого ребёнка в нашей стране, в какой-бы семье, в каком-бы регионе он не жил, - передаёт RT.

В тексте обращения Волынец говорится, что необходимо провести работу по внедрению стандартов по бесплатным завтракам и обедам всех учащихся школ и профессиональных учебных заведений в возрасте до 18 лет на всей территории РФ.