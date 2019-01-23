Председатель правительства Дмитрий Медведев провел совещание, посвященное финансово-экономическому состоянию государственной корпорации "Роскосмос" и ее подведомственным организациям, в ходе которого призвал по вопросам космоса "меньше говорить и больше делать".

Премьер посоветовал "заканчивать с прожектерством". "Хватит болтать, куда мы полетим в 2030 году, надо работать, меньше говорить и больше делать, активно заниматься коммерциализацией космической нашей отрасли и увеличением доли России на международном рынке", — сказал Дмитрий Медведев.

По словам главы правительства, сейчас динамика строительства не позволяет в 2021 году произвести пуск тяжелой ракеты "Ангара-А5" с космодрома Восточный, так как темпы строительства космических объектов наземной инфраструктуры в России недостаточно высоки. Он сообщил, что руководство госкорпорации попросило выделить дополнительные средства на достройку объектов космодрома Восточный, - передает РБК.

Медведев рассказал, что запланированный объем бюджетного финансирования "Роскосмоса" на ближайшие три года превышает 515 миллиардов рублей, и эти денежные средства должны пойти на наращивание орбитальных возможностей и создание сверхтяжелой ракеты.