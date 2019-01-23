Кемеровский губернатор разберется с информацией о голодных обмороках детей

Кемеровские власти удивлены информацией уполномоченного по правам ребенка Дмитрия Кислицына о том, что ученики местных школ, в основном сельских, начали падать в голодные обмороки. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв поручил проверить информацию о голодающих школьниках. В Кемеровской области дети падают в голодные обмороки

Больше всего заявление Кислицына удивило специалистов департамента образования и науки Администрации Кемеровской области. Заместитель губернатора Елена Пахомова отметила факт, что детский омбудсмен не забил тревогу, не сообщил губернатору, не побежал в департамент образования, не поднял педагогическую общественность, переживая за судьбу голодных детей, а выжидал почти месяц, чтобы сделать публичное заявление перед депутатами, - передает радиостанции "Говорит Москва".

Губернатор Сергей Цивилёв поручил работникам администрации Кемеровской области проверить образовательные учреждения на наличие подобных фактов.

Как отмечается, факт наличия обращений или благотворительных акций, о которых говорил Кислицын, проверить нельзя, так как "все это происходит на условиях анонимности".

Кислицын рассказал, что утром родителям детей нечем кормить дома, и 50 рублей на школьный обед они дать не могут.