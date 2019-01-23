Стало известно, когда морозы покинут Москву

Синоптики в среду, 23 января, рассказали, когда "крещенские морозы" покинут Москву. Согласно последней информации специалистов, низкие температуры уйдут из столицы уже к грядущим выходным.

В воскресенье снега в городе станет меньше, а ветер не будет слишком порывистым. Столбики термометров будут показывать минус 8 – минус 10 градусов.