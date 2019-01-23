В Приморском крае в селе Первомайское Михайловского района глава местной администрации при помощи директора сельской школы собрал в актовом зале мальчиков из 5-7 классов и устроил им встречу со "смотрящими" за селом.

Родители школьников были шокированы встречей детей с "местными бандитами" и подняли тему в Интернете.

Судя по сообщениям на Pikabu, в актовом зале сельской школы собрали мальчиков 5-7 классов, четверо мужчин "в грубой форме, с матами" объясняли детям "что делать в жизни и не делать", "что с ними будет на зоне", если они будут иметь интимные отношения друг с другом, - сообщается на сайте primamedia.ru.

Директор школы рассказала, что мероприятие было проведено по инициативе главы поселения Александра Ухаботина, ранее работавшего в этой школе. Детям запретили рассказывать взрослым - учителям, а особенно родителям, где они присутствовали и о чём с ними разговаривали.