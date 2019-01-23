Российская армия ежегодно лишается около 135 тыс. призывников из-за ожирения

Российская армия ежегодно лишается около 135 тысяч призывников из-за ожирения у молодых людей. Соответствующую информацию в среду, 23 января, предоставила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Отмечается, что в настоящий момент в России множество детей, подростков, юношей и девушек страдают сахарным диабетом. Как уточняет РИА "Новости", наша страна не является лидером в мире по данному печальному показателю, однако уже сейчас необходимо начать действовать.

Попова уточнила, что российские власти сейчас активно решают проблемы с нездоровым питанием среди населения. Предполагается, что в скором времени число граждан РФ, страдающих от лишнего веса, начнет снижаться.