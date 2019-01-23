Минстрой не поддержал введение соцнормы энергопотребления

Минстрой РФ не поддерживает возможность введения социальной нормы на потребление электроэнергии для населения. Министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев рассказал, что эксперименты по введению соцнормы завершились, и их результаты получились противоречивыми.

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"Пока позиция Минстроя - больше нет, чем да. С этой позицией мы участвуем в консультациях",- сказал Якушев сегодня в рамках "правительственного часа" в Госдуме, - передает ТАСС.

Введение социальной нормы потребления электроэнергии для населения в правительстве обсуждается давно.

Минэкономразвития дало предложения о введении соцнормы потребления электроэнергии для населения в рамках поручения вице-премьера Дмитрия Козака от 19 сентября 2018 года. Предлагается дифференциация тарифов для населения — до 300 кВтч в месяц будет оплачиваться по базовому (текущему) тарифу, свыше 300 кВтч — по повышенному.