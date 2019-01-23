Одной рукой Порошенко приветствует Нетаньяху, другой вешает барельеф Петлюре

Президент Украины Петр Порошенко посетил Израиль. Во время встречи с премьер-министром Биньямином Нетаньяху коллеги Порошенко в Киеве с государственным почётом открывали барельеф Петлюре - лютому националисту и погромщику еврейских поселений. Если бы об этом знал израильский премьер, он не выразил бы высокую оценку усилий Украины по искоренению антисемитизма.



После очередного украинского майдана в 2014 году из Украины в Израиль увеличился отток мигрантов в 2,5 раза. При этом Украина стала главным источником притока репатриантов в Израиль. Даже в Одессе осталось не больше половины из ранее проживавших евреев. И жемчужина у моря перестала быть мамой для евреев.



Ежедневные антисемитские выходки на Украине не укрепляют толерантности. Героизация Петлюры, покровителей и организаторов Холокоста Шухевича и Бандеры добавляет панических настроений. В 2016 году президент Израиля Реувен Ривлин вынужден был даже преждевременно прекратить визит в Киев после неуважительного отношения к нему в Верховной Раде. Обращали внимание на украинский национализм и антисемитизм и американские конгрессмены. Однако подобное политическое двуличие не мешает украинским властям подписывать с Израилем межгосударственные договоры и просить работу для украинских строителей.



