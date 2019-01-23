Лукашенко лично давал поручение освободить Рыбку

Защита Анастасии Вашукевич, известной как Настя Рыбка, планирует обратиться в Следственный комитет с просьбой провести проверку в отношении сотрудников правоохранительных органов, осуществлявших ее задержание при возвращении из Таиланда.

Рыбка на суде попросила прощения у Дерипаски

Настя Рыбка, депортированная из Таиланда, возвращалась в Беларусь через Москву, и ее задержали в столичном аэропорту.

Вашукевич и Алекса Лесли, с которым она работала в Таиланде, отпустили из ИВС "Зябликово" под подписку о невыезде. Но за ними сохраняется статус подозреваемых. Анастасия Вашукевич и Кириллов проходят по статье о вовлечении в проституцию.

Пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт ранее заявила, что Александр Лукашенко лично дал поручение освободить Рыбку. По ее словам, Лукашенко в курсе этой ситуации. "Президентом Беларуси дано поручение немедленно заняться освобождением гражданки Беларуси", — подчеркнула Эйсмонт, - сообщает Газета.ру.

В МИД Беларуси заявили, что освобождение Рыбки — "комплексная заслуга", а Вашукевич может прилететь в Минск, но обязана по первому требованию явиться в российский суд.

Пресс-конференция с Рыбкой и ее адвокатами должна начаться в 13.00 по московскому времени.

В прошлом году суд удовлетворил иск бизнесмена Олега Дерипаски о защите чести, достоинства и деловой репутации. Адвокат Дерипаски Иван Мельников, защита будет добиваться принудительного взыскания с Рыбки и Лесли миллиона рублей.

Видео задержания Анастасии Вашукевич (Насти Рыбки) в московском аэропорту Шереметьево опубликовано в сети.