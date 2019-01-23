Начальник ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил РФ, генерал Михаил Матвеевский рассказал о характеристиках ракеты 9М729, входящей в состав ракетного комплекса "Искандер-М".

По данным Минобороны, максимальная дальность полета ракеты 9М729 составляет 480 километров и соответствует условия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Михаил Матвеевский отметил, что эта дальность была подтверждена в ходе СКШУ "Запад-2017".

По словам генерала, ракета 9М729, которую потребовали уничтожить США из-за якобы нарушения договора, является модернизированный вариантом ракеты 9М728, входящей в состав "Искандер-М".

Он уточнил, что на ракете 9М729 размещено боевое оснащение повышенного могущества и новый бортовой комплекс управления, обеспечивающий более высокую точность поражения цели, - передает РИА Новости.

Ракеты 9М728 и 9М729 снаряжаются боеголовкой и заправляются топливом только в заводских условиях. В войска они поставляются в специальных контейнерах. Изменение массы топлива и дозаправка ракеты в войсковых условиях невозможны.