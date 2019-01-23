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Сколько нужно платить

23 января 2019, 12:10 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Сколько нужно платить

В Законодательном Собрании Краснодарского края по поручению спикера ЗСК Юрия Бурлачко состоялось заседание рабочей группы комитета по финансово-бюджетной, налоговой и экономической политике.

Заседание провел председатель профильного комитета Николай Кравченко.

В его работе приняли участие вице-спикер ЗСК Сергей Усенко, депутаты Владимир Харламов, Алексей Титов, Эдуард Кузнецов, представители краевого министерства финансов, налоговой инспекции, торгово-промышленной палаты.

Главным вопросом повестки дня стало рассмотрение обращений предпринимателей об установлении пониженных налоговых ставок по налогу на имущество организаций, налоговая база по которому определяется как кадастровая стоимость.

- В большей части обращений, поступивших в Законодательное Собрание, отмечается, что налог на объекты недвижимости организаций начисляется по кадастровой стоимости, размер которой, по мнению заявителей, значительно завышен. Особенно эта проблема актуальна для малого бизнеса. Вопрос назрел давно, и наша задача не оставлять его без внимания и соответствующего решения, - подчеркнул Николай Кравченко.

Как отметили в своих выступлениях депутаты Владимир Харламов и Алексей Титов, рассмотрение вопроса – своевременно, и отсутствие решения по нему может грозить тем, что субъекты малого бизнеса уйдут в тень.

Между тем, по оценке заместителя руководителя ИФНС по Краснодарскому краю Игоря Шабанова, налог на имущество организаций, налоговая база по которому определяется как кадастровая стоимость, остался практически единственным платежом юрлиц, применяющих упрощенную систему налогообложения. При этом выплаты по другим налогам они не осуществляют или минимизируют.

- В качестве примера можно привести наш гостиничный бизнес. Предприниматели платят налоги, как будто в сезон они отработали только несколько дней», - акцентировал Игорь Шабанов.

Анализируя проблему, заместитель председателя ЗСК Сергей Усенко заметил, что озабоченность бизнесменов, вызванная начислением налога на имущество организаций, налоговая база по которому определяется как кадастровая стоимость, связана с установлением в отдельных случаях ее завышенных значений, а также тем, что большинство предпринимателей не оценили последствия принятия соответствующих налоговых норм.

Как уточнил в завершении встречи Николай Кравченко, выход из сложившейся ситуации видится в детальном изучении каждого обращения.

По результатам встречи региональному министерству финансов и налоговой инспекции даны поручения по разработке механизмов решения поднятых вопросов.

Кроме того, снижение ставок по налогу на имущество организаций также станет предметом рассмотрения рабочей группы комитета по вопросам промышленности, инвестиций, предпринимательства, связи, потребительского и финансового рынков, внешнеэкономической деятельности.

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