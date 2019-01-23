Система МФЦ работает эффективно

В Прикубанском округе кубанской столицы появится дополнительный МФЦ. Об этом рассказал руководитель департамента информатизации и связи Краснодарского края Евгений Юшков на еженедельной планерке в ЗСК.

Провел совещание председатель Законодательного Собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко. Рассматривался вопрос предоставления населению государственных и муниципальных услуг.

Евгений Юшков представил депутатам детальный анализ работы региональных многофункциональных центров и ситуации в сфере электронных госуслуг. С 2018 года в крае действует централизованная система МФЦ – это 57 крупных офисов и 286 подразделений. Общее число окон приема заявителей – 1286.

Вице-спикер, председатель профильного комитета Сергей Алтухов выступил содокладчиком, затронув тему подготовки кадров для МФЦ.

- Важно вести работу по повышению качества работы МФЦ. Сроки предоставления муниципальных услуг не всегда выдерживаются. Поэтому необходимо проводить обучающие семинары для сотрудников центров, – считает Сергей Алтухов.

Спикер ЗСК Юрий Бурлачко дал оценку деятельности МФЦ.

- Любые недостатки в работе МФЦ крайне негативно сказываются на населении. Поэтому очень важно, чтобы оперативно предпринимались все меры по их устранению. И, надо отметить, что так, как правило, и происходит. В работе МФЦ есть положительная динамика и по росту числа окон, и по сокращению времени оказания услуг. Если недоработки где-то есть, то это частные, а не системные случаи, – сказал Юрий Бурлачко.

Среднее время ожидания в МФЦ – 15 минут. Как отметил руководитель краевого парламента Юрий Бурлачко, исключением в этом отношении на сегодня является центр, расположенный в краснодарском ТРЦ «Красная площадь». Как сказал Евгений Юшков, разгрузить данный центр планируют в ближайшее время за счет создания дополнительного МФЦ в этом же районе.

Также Юрий Бурлачко адресовал докладчику вопрос о том, что делается для предоставления услуг МФЦ в особом порядке предпринимателям. Для них должны существовать отдельные окна.

- Данный вопрос обсуждается на федеральном уровне, также эти предложения звучали в ходе общения с бизнес-сообществом. Необходимо, чтобы на базе существующих МФЦ наши предприниматели в своих окнах могли получать нужные им услуги, – сказал Юрий Бурлачко.

По словам Евгения Юшкова, в крае началась работа в данном направлении, три подобных центра уже действуют, в планах – увеличение их числа.

Благодаря принятым краевым парламентом изменениям в закон «Об отдельных вопросах организации предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Краснодарского края» кубанцы получили право на обращение в любой многофункциональный центр по

экстерриториальному принципу в пределах территории Краснодарского края (независимо не только от места жительства физического лица, но и от места его пребывания, от места нахождения юридического лица). В 2018 году количество заявлений, поступивших по экстерриториальному принципу, составило 2268. Кроме того, жители края теперь имеют возможность получения комплексных услуг посредством подачи единого заявления.

- Еще десять лет назад сложно было представить, что необходимую справку можно получить сразу, а не за месяц. МФЦ – это серьезная экономия времени. Благодаря своей универсальности они заменили собой большое количество структур. Планка в работе центров задана высокая, и ее надо держать, – заключил Юрий Бурлачко.

Также на совещании обсуждалось совершенствование системы электронных услуг. В числе первоочередных проектов в этом направлении – возможность открыть электронный больничный и электронное оформление ДТП. В целом, через Портал Краснодарского края пользователь может получить 98 государственных и 69 типовых муниципальных услуг. Как отметил Евгений Юшков, по статистике электронными услугами пользуется больше половины жителей края. Планируется, что этот показатель в 2019 году приблизится к 70 процентам.