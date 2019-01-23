Спикер ЗСК Юрий Бурлачко посетил резиденцию митрополита Екатеринодарского и Кубанского Исидора. Руководитель кубанского парламента поздравил Владыку с Днём тезоименитства, который отмечался 21 января.

Юрий Бурлачко поблагодарил митрополита, который более 30 лет является главным духовным лицом региона, за огромный вклад в развитие православия на Кубани.

- Нас связывает длительное плодотворное сотрудничество. Еще когда был начальником краевого управления по взаимодействию с общественными объединениями и религиозными организациями, разрабатывали программы, в рамках которых осуществлялись гармонизация межнациональных отношений, а также ремонт и восстановление православных храмов. Инициатором этих дел были Вы. Благодаря Вам создавались новые храмы, восстанавливались старые. В этот день хочется пожелать, чтобы Ваш Ангел хранитель – священномученик Исидор – помогал Вам во всех делах и начинаниях. Мы со своей стороны в качестве законодателей всегда готовы оказывать всемерную помощь и поддержку, – подчеркнул Юрий Бурлачко.

Митрополит поблагодарил председателя Законодательного Собрания края и весь депутатский корпус кубанского парламента за конструктивное взаимодействие.

- Помощи Божией в вашей многотрудной деятельности, будем трудиться вместе, – сказал митрополит Исидор.