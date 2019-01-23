Будет ли создан природный парк?

В Законодательном Собрании Краснодарского края по поручению спикера ЗСК Юрия Бурлачко состоялось заседание рабочей группы по рассмотрению обращения группы граждан, касающегося создания особо охраняемой природной территории – природного парка «Анапская пересыпь».

Мероприятие провел заместитель председателя ЗСК, председатель комитета по вопросам имущественных и земельных отношений Сергей Усенко. В заседании приняли участие депутаты краевого парламента Андрей Булдин и Денис Хмелевской, представители органов исполнительной власти края, администрации Темрюкского района, заявители. В конце прошлого года к председателю Законодательного Собрания Юрию Бурлачко обратилась инициативная группа граждан с жалобой на неправомерные действия администрации Темрюкского района в связи с созданием природного парка «Анапская пересыпь». Минприроды России поддержало предложение регионального Министерства природных ресурсов об организации особо охраняемой природной территории (ООПТ) регионального значения в границах курорта федерального значения Анапы. Ее создание поможет сохранить уникальный природный комплекс песчаной косы. Она расположена между Витязевским лиманом и Чёрным морем. Ширина её песчаной части колеблется от 100 до 300 м. Здесь сформировались единственные на Черноморском побережье песчаные дюны, флора которых напоминает типично пустынную и представлена в основном лохом серебристым, тамариском (бисерником) и другими растениями. - Вопрос этот не новый, мы ранее уже рассматривали его, в том числе с выездом на место. В ходе выезда мы изучали и вопрос создания природного парка «Анапская пересыпь». Но, как видим, проблема не теряет своей актуальности, – отметил Сергей Усенко. В ходе обсуждения заявители высказали ряд конкретных вопросов в связи с созданием указанной природной территории. Основная их часть была связана с ведением заявителями хозяйственной деятельности на земельных участках, включенных в границы ООПТ. Представители органов исполнительной власти, администрации муниципального образования дали обоснованные ответы на поставленные заявителями вопросы. По ряду затронутых гражданами аспектов вице-спикер ЗСК Сергей Усенко дал поручения профильным министерствам. По мнению секретаря комитета по вопросам использования природных ресурсов, экологической безопасности, санаторно-курортного комплекса и туризма Андрея Булдина, установление данной охраняемой территории законно и крайне необходимо для сохранения уникального природного комплекса. - Обсуждение показало высокую значимость этой темы. На многие вопросы нам удалось найти ответы. По некоторым требуется направить соответствующие запросы, что мы и сделаем. После получения ответов

Законодательное Собрание подготовит развернутый ответ заявителям, – подытожил Сергей Усенко.