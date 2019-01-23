Минстрой планирует вернуться к советскому опыту борьбы с утечками газа

Минстрой планирует вернуться к мерам, которые использовались для борьбы с утечками газа еще в СССР. Соответствующую информацию предоставил сегодня глава ведомства Владимир Якушев.

В Минстрое намерены вернуться к советскому опыту и начать использовать одоранты, которые позволяют почувствовать запах газа. Подчеркивается, что это очень простое, дешевое, но при этом эффективное решение, передает "Росбалт".

Кроме того, в правительстве сейчас проходят обсуждения насчет установки газосигнализаторов в жилых домах, однако на это потребуются определенные средства.

Также в настоящий момент на рассмотрении находится законопроект, облегчающий доступ в те квартиры, где имеются проблемы с газом.