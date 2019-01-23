«Аэрофлот»: история рейса Москва-Рига

Нет секрета, что самолетом путешествовать удобнее и быстрее. В этом, в полной мере, убедился спецкор нашей газеты в странах Прибалтики, когда возвращался из Москвы в Ригу, разумеется, компанией «Аэрофлот».

А дело обстояло так: купив билет на 17 января Москва – Рига корреспондент прибывал в полной уверенности, что авиакомпания «Аэрофлот» точно и безопасно доставит его из Москвы в Ригу. Действительно, реклама «Летайте с «Аэрофлотом» полностью оправдывает себя: пилоты данной компании – высочайшие профессионалы! Точно можно быть уверенным, что российские пилоты и довезут, и вывезут, и обеспечат мягкую посадку! Одну минутку, речь идет о пилотах, но есть же и «наземная организация»: покупка билетов, регистрация багажа, и, наконец, отмена рейса. Именно, с отменой рейса столкнулся наш спецкор.

Казалось, а что особенного, когда рейс отменяют? Но это как посмотреть!

Итак, получив посадочный талон на своей э-меил 16 января, на рейс Москва – Рига, который 17 января, в 13.35, совершит рейс, наш спецкор отправился на пресс-конференцию для иностранных журналистов. Отработав, пришел домой, собрал вещи и… решил, что надо бы позвонить по «горячему телефону» и уточнить насчет рейса: нет ли задержки, хорошие ли погодные условия и т.д. Сказано – сделано! Кстати, до рейса остается всего десять часов. Набрав номер 7(495)2235555 и задав свой вопрос, наш спецкор услышал от оператора: « Ваш рейс отменен! Почему? Я не могу давать такой информации!»

Но надо знать нашего настырного спецкора! Прокручивая в голове различные варианты, как добраться в Ригу, наш спецкор просто «засыпал» вопросами нерадивого оператора! Но на все вопросы был один ответ: «Рейс отменен! Как вам лететь – не имею представления! Пишите нам на «обратную связь». Мы рассмотрим и ответим!»

Что делать в такой ситуации? Конечно, спросить о компенсации! Что и сделал наш подкованный спецкор! Видимо, вопрос уж очень не понравился оператору: он замолчал, потом, простите, издал звук, который больше походил на стон и сказал, что « компания имеет полное право отменить рейс!»

Позвольте, как отменить? Без объяснений? Оставив людей без компенсации? Не предложив им взамен другой рейс?

Если честно, то получить информацию по данному вопросу, не представляло никакой возможности! Спасение утопающих – дело рук самих утопающих!

Наш спецкор, конечно, улетел в Ригу! Конечно, другим рейсом, который выполняла европейская компания, и, конечно, на 3 часа 50 минут позже! Как улетел? Благодаря усилиям и возможностям супруга нашего спецкора, который ждал в Риге!

Думаете, что на этом история закончилась? Отнюдь! Наш спецкор продолжил, уже в Риге, выяснять «нюансы»: почему рейс отменили? Куда можно подать претензию? Какие права имеют пассажиры?

Расследование началось с номера 7 (495)2235555. Скажем честно, нашего спецкора операторы узнавали уже по голосу! Что удалось выяснит?

Писать нужно на «обратную связь» и ждать ответа. Кстати, «обратная связь» в интернете компании «Аэрофлот», на тот момент, не работала! Письма возвращались! Почему рейс Москва – Рига, 17 января, в 13.35 «Аэрофлот» не комментирует. Категорически! Куда написать претензию? Тут есть несколько вариантов: один оператор говорит, что по адресу улица Арбат 10, другой сотрудник компании утверждает, что адрес….Арбат 8, а в пресс-службе авиакомпании говорят, что адрес – улица Арбат 1. О том, чтобы принести извинения, увы, речь и не шло. Вопрос о компенсации «Аэрофлот» замалчивает!

Кстати, отдельный разговор о пресс-службе компании «Аэрофлот»: позвонив по телефону 7 (495)7529071 наш спецкор попал на милую женщину, которая мягким голосом, даже не представилась! Почему? Объяснение было простое: нам запрещено называть свое имя! Удивительно, но даже у продавца продовольственного магазина есть «бейджик» с именем! Правда, милая девушка принесла свои извинения и уверила журналиста, что его претензия будет рассмотрена за «30» дней.

А вот теперь, дамы и господа, поговорим о правах пассажиров!

Существует Монреальская конвенция о компенсации, по Регламенту ЕС № 261.2004, куда входит РФ с 2017 года. Запомните, речь идет о полетах из России в страны ЕС!

Итак, данная конвенция гласит:

Авиакомпания должна предупредить об отмене рейса. Вам не полагается компенсация за отмену рейса, если авиакомпания предупредила за 14 дней. Если же компания предупредила вас менее чем за 14 дней и предоставила вам «замену» рейса, то перевозчик будет всеми силами избегать компенсации, но…это совершенно не неверно если: ваш рейс попал под действие ЕС 261 (перелет из РФ в страны ЕС), размер компенсации рассчитывается, исходя из следующих факторов: дальность полета. Например, перелет от Москвы до Риги составляет 850 км. По правилам ЕС 261, дальность полета до 1500 км оценивается в сумму 250 евро. Дальность более 1500 км – 400 евро. Задержка вылета более двух часов, по правилам ЕС 261, оценивается в сумму 250 евро. А если время задержки составляет более четырех часов – 400 евро. Важно! Авиакомпания обязана предупредить об отмене рейса! Для этого существуют телефоны, э-меймы! Если такой информации не поступило, то рейс будет считаться сорванным по вине авиакомпании! Исключение составляют форс – мажорные обстоятельства: отвратительные погодные условия, забастовки работников авиакомпании или аэропорта, саботаж, угроза терактов, ограничения диспетчерской службы.

В истории с нашим спецкором никаких «погодных» условий, забастовок, угроз и т. д не было – другие рейсы проходили по расписанию!

Как и куда подать претензию?

Если вы находитесь в аэропорту и рейс отменили, то сразу же идите в представительство авиакомпании, которое обязательно есть в международных аэропортах. Скажем по опыту, с компанией « Аэрофлот» вы мало, что можете, на месте, добиться – нужно писать в главный офис. Он находится на улице Арбат 1. Приложить все документы и заявление: билет, посадочный талон, сфотографировать табло об отмене рейса, переписку, если есть, с авиакомпанией и, желательно, записать телефонный разговор с оператором! Вы имеете на это полное право!

Кстати, все это сделал нас спецкор!

Что делать, если вам отказали в компенсации? Но вы считаете, что несправедливо!

Можно, конечно, обратиться в суд! Но вы уверены, что в судах у государственной компании «Аэрофлот» нет «нужных людей»? Если повезет, то можно получить «позитив». А если нет? Вы «влетели» на деньги: адвокат, судебные расходы ит.д.

Есть вариант интересней: существует такая организация ИКАО! Что это такое? Международная организация гражданской авиации. Она «курирует» (в том числе) все авиакомпании мира. Кстати, и «Аэрофлот». Вы можете написать, именно, в ИКАО. Если есть сложности с английским, то пишите на русском – переведут! Поверьте, данная организация начнет разбираться и шум будет поднят! А какой авиакомпании нужны разборки?

Отстаивайте свои права! Вы платите деньги за удобство, скорость и безопасность, а не за хамство и, простите, «кидалово».